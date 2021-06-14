“ناتو” يوصي بـ”فتح الأبواب” للانضمام إليه

"رويترز"

أعلن البيت الأبيض، أن قادة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) سيوصون بسياسة تسمح لأي دولة أوروبية تتشارك قيم الحلف للانضمام إليه.

وقال البيت الأبيض في بيان له: إن أعضاء “ناتو” سيطلقون مجموعة طموحة من المبادرات، لضمان استمرار الحلف في توفير “الأمن حتى عام 2030 وما بعده”. وفقا لـ”رويترز”.

وأشار إلى أن قادة الحلف سيوصون باعتماد سياسة فتح الباب، ما يسمح لأي دولة أوروبية تتشارك قيم الحلف للانضمام إليه.

وأضاف: “الدول الأعضاء الثلاثين ستوافق على مراجعة (المفهوم الإستراتيجي) لحلف “ناتو” الذي سيوجه نهجها تجاه البيئة الإستراتيجية المتطورة، والتي تشمل السياسات والإجراءات العدوانية لروسيا، والتحديات التي تفرضها الصين على أمننا الجماعي وازدهارنا، إضافة إلى تهديدات الإرهاب والتهديدات الإلكترونية وتغير المناخ”.

وتابع: إن المفهوم الإستراتيجي الجديد سيتم إعداده لاعتماده في قمة “ناتو” 2022.