تخصيص حصادات حمص بالمازوت اللازم

حمص – إسماعيل عبد الحي

قال رئيس اتحاد فلاحي حمص يحيى السقا: إن استلام الأقماح يتم بيسر وسلاسة وتم تخصيص الحصادات بـ250 ليتر مازوت يومياً و المراكز الأربعة في محافظة حمص تستلم القمح على مدار الساعة وهي صوامع (حمص، شنشار، المشرفة وتلكلخ ) ونوّه بأن الفلاحين عبّروا عن ارتياحهم لعملية التسويق واستلام سعر القمح من المصرف الزراعي خلال مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة فقط وتعبئة سياراتهم التي تنقل القمح بالمازوت الزراعي.

وعن عمليات الاستلام والشوائب المسموح بها قال السقا: لم نلاحظ حتى الآن عمليات رفض للقمح، والاستلام يسير وفق الدرجات الأربع ونسبة الشوائب المسوح بها تتراوح بين 16 و 23 في المئة وبعده أعطي تعميم بأن يتم تحويل القمح إلى المؤسسة العامة للأعلاف، و نصح الفلاحين الذين تزيد نسبة الشوائب عندهم عن الحدود المسموح بها بغربلة قمحهم ومن ثم تسليمه وهذا أفضل للجميع، وذكر السقا أنه تم توجيه المعنيين في القرى والبلدات بمراقبة عمل الحصادات وإعطاء معلومات دقيقة عن كميات القمح لتسليمها جميعها للمؤسسة السورية للحبوب لأن القمح هو الضمان لغذائنا، و اتحاد فلاحي حمص على استعداد لتلقي الاتصالات وتذليل العقبات إن وجدت، وتمنى أن يكون الموسم وفيراً وأن يبادل الفلاحون الوفاء بالوفاء للوطن وقائد الوطن وتسليم كامل المحصول.