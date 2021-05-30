تحذير من احتمال انتشار شديد للحرائق الثلاثاء القادم

حذرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد من احتمال انتشار شديد للحرائق يوم الثلاثاء القادم في مناطق الغابات وخاصة في غابات السفح الشرقي لسلسلة الجبال الساحلية.

وأوضحت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة في تصريح لـ «سانا» أن المنصة نشرت اليوم تحديثاً لمنتجها يبين خارطة مؤشر شدة انتشار الحريق الخاص بيوم الأول من حزيران والتي تبدي ارتفاعاً عاماً لمؤشراته في مناطق الغابات.

المنصة تقدم منتجي خرائط ومؤشر خطورة انتشار الحريق وفق قرموقة واللذين يسهمان بتقديم البيانات لإدارات الحراج والغابات وبالتالي مساعدتهم بتحديد أولوية الإعداد والتدخل في المواقع ذات الخطورة الأعلى بحدوث الحرائق موضحة أن الخرائط الموضوعة بشكل دوري لا تعني بالضرورة نشوب حريق فيها وإنما الإشارة إلى وجود ظروف ملائمة لاحتمالية نشوبه وبالتالي وجوب اتخاذ الاستعدادات اللازمة.

وتوقعت المديرية العامة للإرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحوا بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبين الراصد الجوي كناز كيوان أن الحرارة سترتفع غداً ست درجات قياساً بدرجات الحرارة اليوم وخاصة في مناطق السفح الشرقي لسلسلة الجبال الساحلية وستكون الرياح غربية إلى جنوبية معتدلة تنشط بعد الظهر مع هبات تتجاوز 65 كم في الساعة في المناطق الجنوبية والبادية .