بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية… مسير الوفاء للقائد والشهداء بطرطوس

احتفالاً بإنجاز الاستحقاق الدستوري وفوز الدكتور بشار حافظ الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في طرطوس بالتعاون مع مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء مسير شموع مساء اليوم بعنوان «مسير الوفاء للقائد والشهداء».

ولفت همام كناج رئيس فرع اتحاد الطلبة بالمحافظة في تصريح لـ «سانا» إلى أن المسير الذي تجاوز 4 كم أقيم بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من جامعة طرطوس ومن مختلف الاختصاصات وانطلق من مقبرة الشهداء وصولاً إلى مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء ليختتم بحفل بالقرب من جامع السيدة خديجة تخلله تسليم شعلة لأحد أبناء الشهداء بالمدرسة تعبيراً عن الامتنان والوفاء لتضحيات الشهداء وتأكيداً على إكمال المسيرة بالحفاظ على وحدة التراب السوري.

وأضاف أن المسير تعبير من المشاركين عن محبتهم وولائهم للوطن والقائد ووفائهم لدماء الشهداء الذين بفضل تضحياتهم بقيت سورية موحدة قوية منيعة على الأعداء.

الطلبة المشاركون عبروا عن سعادتهم بإنجاز هذا الاستحقاق المهم بمشاركة كل أطياف الشعب السوري الذي أثبت للعالم بأكمله أنه قادر على حماية بلده والحفاظ على النصر الذي عمده الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال بدمائهم الطاهرة كما قال قصي ملحة طالب قسم الاتصالات في حين أكد طالب قسم العلوم حسن الحارة أن طلاب جامعة طرطوس كما كل الشعب السوري شاركوا بقوة بهذا الاستحقاق من أجل بناء مستقبل أفضل لكل السوريين ورأت طالبة العمارة باسنت ميهوب أن فرحة الشعب السوري اليوم بهذا الانتصار العظيم رسالة للعالم بأن سورية وبعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الإرهابية عليها أقوى بقائدها الذي اختاره الشعب بحرية وهي أقدر على تحديد خيارها ومستقبلها وقرارها دون خوف أو فرض من أحد أي كان.