تجمع طلابي في جامعة البعث احتفالا بفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية

واصل طلبة جامعة البعث في حمص احتفالاتهم بفوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية واحتشدوا اليوم أمام مبنى الإدارة المركزية في الجامعة حاملين الأعلام الوطنية وعلت صيحاتهم بهتافات النصر الذي تحقق لسورية .

وأكد الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أن توافد الطلبة للمشاركة بهذا التجمع الكبير دليل حبهم لسورية وقائدها فهم يعبرون عن فرحهم بالطريقة التي يستحقها هذا الفوز الذي بين وحدة الشعب وحرية قراره في تحديد مستقبله لإعادة البناء والإعمار والإنتاج .

كما أكد الطلاب علاء المفرز وحسن الحسين وتالا علي ولجين اسبر أن فوز الدكتور الأسد هو فوز لكل مسيرة العلم والمعرفة والبناء في سورية مؤكدين أن اختيارهم لرئيسهم هو النصر الذي بدأته سورية إلى جانب نصرها العسكري على الإرهاب ومشيرين إلى أن الرسالة التي خطها الشعب السوري في هذه الانتخابات علمت العالم معنى الديمقراطية والحرية والقرار المستقل.

إلى ذلك أقيم في حي بابا عمرو خيمة وطن أمام المؤسسة الاستهلاكية بمشاركة المجتمع الأهلي والمحلي ومديري المؤسسات والدوائر الخدمية وحشد كبير من المواطنين رفعت خلاله الأعلام وصور الرئيس الأسد وهتفوا بحياة سورية وقائدها والجيش العربي السوري.

وعبر محمد شتيوي وزهير عبد الرحمن وعز الدين حداد عن الفرح الذي يعيشه الحي بعد أن نفض الإرهاب عنه وعادت الحياة الطبيعية إليه واختاروا رئيسهم الدكتور الأسد ليكملوا معه مشوار نصرهم.

«سانا»