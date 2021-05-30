الصحة: 27 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 5 حالات ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24467 شفيت منها 21598 وتوفيت 1766 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 30 أيار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

6 في ريف دمشق

5 في طرطوس

3 في دمشق

3 في حلب

3 في حماة

2 في اللاذقية

2 في الرقة

2 في درعا

1 في دير الزور

=الشفاء :

3 في دمشق

2 في اللاذقية

=الوفاة :

1 في دمشق

1 في حلب

1 في السويداء