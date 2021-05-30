الانتخابات الرئاسية 2021سياسة

مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية يهنئ الرئيس الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أرسل مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي برقية تهنئة إلى السيد الرئيس بشار الأسد هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في البرقية التي نشرتها وكالة «ارنا» الإيرانية للأنباء اليوم: أتقدم بخالص التهاني على نجاحكم مجدداً بكسب ثقة الشعب السوري العظيم في هذه الظروف الحساسة، معتبراً أن هذا النجاح هو نجاح لكل محور المقاومة.

وأضاف ولايتي في برقيته:  الشعب الإيراني يعتبر نفسه شريكاً بهذا النجاح الكبير الذي يعد صفعة قوية للإرهاب وداعميه،  معرباً عن التمنيات بمزيد من النجاح والعزة والرفعة للشعب والدولة السورية.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

احتفالية في بلدة حضر بالقنيطرة احتفاءً بفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية

سياسة

دوندار: تجب محاكمة أردوغان بسبب دعمه التنظيمات الإرهابية في سورية

دولي

رضائي: لن نوافق على أي شروط بشأن العودة إلى الاتفاق النووي

سياسة

الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة الاحتلال جرائمه في القدس