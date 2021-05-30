التجارة الداخلية: انخفاض ضبوط المخالفات الجسيمة بعد صدور القانون الجديد لحماية المستهلك

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وليد العايش انخفاض العدد الكلي للضبوط المنظمة بحق المخالفين ولاسيما ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة بشكل “ملحوظ ومؤثر” بعد صدور المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021 المتضمن القانون الجديد لحماية المستهلك.

والمخالفات الجسيمة هي كل مخالفة يمكن ان تلحق ضرراً بصحة المستهلك أو تهدف إلى تضليله وغشه بماهية المادة “غذائية أو غير غذائية” سواء بالإعلان عن معلومات غير صحيحة لا تتناسب مع طبيعة المادة “أو وضع بطاقة بيان وهمية أو صورة لا علاقة لها بمكونات أو استخدامات المادة” أو احتوائها على مواد بنسب تجاوزت الحدود المسموحة بنسبة كبيرة أو غير مسموح وجودها ضمن المادة أو انخفض أحد مكوناتها الأساسية بنسبة كبيرة أو وضعت عبارات تدل على أنها علاجية دون موافقة وزارة الصحة.

وأوضح العايش أنه من خلال المقارنة فإن عدد الضبوط المنظمة بالمخالفات الجسيمة بين الفترة من 15-3 حتى 14-4-2021 أي قبل صدور المرسوم بشهر بلغ “1263” بينما لم يتجاوز خلال الفترة الواقعة من 15-4 إلى 15-5-2021 نحو “595” ما يعني انخفاضاً بنسبة كبيرة جداً رغم أن تطبيق أحكام المرسوم مازال في البداية.

ولفت العايش إلى أن الانخفاض مؤشر واضح لتحقيق الهدف الذي صدر من أجله المرسوم من خلال تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين متوقعاً انخفاض النسبة أكثر خلال الفترة القادمة حيث إن هذه العقوبات تشمل غرامات مالية من 300 ألف ليرة إلى 10 ملايين ليرة والحبس من شهر إلى سبع سنوات حسب نوع وجسامة المخالفة المرتكبة وخصوصاً المخالفات المتعلقة بالإتجار بالمواد والسلع المدعومة من الدولة والتي تباع عبر البطاقة الالكترونية والغش والتزوير والمواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية وكل مخالفة تتعلق بصحة وسلامة المواطنين.

وتوزعت الضبوط المنظمة بالمخالفات الجسيمة وفق آخر تقرير إحصائي خلال الفترة من 15-3 الى 14-4 بين 59 مخالفة مجهولة المصدر و70 مخالفة تتعلق بالغش بالبضاعة و 505 ضبوط عدلية بحق الأفران و 531 ضبطاً بالمواد المدعومة من الدولة ” الدقيق التمويني والخبز والمحروقات” و 9 مخالفات اتجار بمواد الإغاثة و89 للمواد منتهية الصلاحية.

بينما توزعت الضبوط بين 15-4 و 15-5 على 38 مخالفة مجهولة المصدر و 58 الغش بالبضاعة و 145 ضبطاً تتعلق بالأفران و 281 ضبطاً بالمواد المدعومة من الدولة “الدقيق التمويني والخبز والمحروقات” و 8 مخالفات إتجار بمواد الإغاثة و 65 مخالفة مواد منتهية الصلاحية.

وأكد العايش أن الوزارة تتابع على مدار الساعة عمل جهاز حماية المستهلك وتتلقى شكاوى المواطنين عبر الهواتف المخصصة لذلك في المحافظات وبما يسهم بالوصول إلى أسواق آمنة وسليمة صحياً.

سانا