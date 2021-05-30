احتفالية في بلدة حضر بالقنيطرة احتفاءً بفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية

احتفاءً بفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية أقامت الفعاليات الأهلية والشعبية في بلدة حضر بريف القنيطرة احتفالية بعنوان “النصر” وذلك في مدرسة الشهيد منصور حسون بمشاركة أهالي بلدات خان أرنبة والكوم وحرفا بريف القنيطرة الشمالي.

وحمل المشاركون في الاحتفالية الإعلام الوطنية وصور الدكتور الأسد وسط أجواء من الفرح مع عقد حلقات الدبكة مرددين الهتافات الوطنية والأهازيج الشعبية من الموروث الجولاني والتي تتغنى بحب الوطن.

الشيخ جودات الطويل أكد أن فوز القائد الأسد يشكل نصراً جديداً يضاف إلى انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب فيما لفت الشيخ يحيى أتمت إلى أن كل ورقة انتخابية في صناديق الاقتراع كانت بمثابة رصاصة باتجاه قوى الشر التي تناصب العداء للشعب السوري.

وأشار الشيخ راتب البصار وهو أخو شهيدين إلى أن هذه الفعاليات تؤكد أننا شعب حي وصامد بينما لفت المدرس علم الدين برجاس إلى أن فوز الدكتور بشار الأسد نصر كبير لسورية.

وأوضح الأسير المحرر علي اليونس أن هذا النصر بداية لانتصارات قادمة حتى تحرير كل الأراضي السورية من الإرهاب.