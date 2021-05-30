دوندار: تجب محاكمة أردوغان بسبب دعمه التنظيمات الإرهابية في سورية

أكد رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التركية السابق جان دوندار ضرورة محاكمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بسبب دعمه التنظيمات الإرهابية في سورية.

وقال دوندار في حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي : إن أردوغان وجه إليه وإلى أشخاص آخرين تهم الخيانة الوطنية والتجسس والعمالة لأنهم كشفوا قضية الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي والتي كانت في طريقها إلى سورية محملة بالأسلحة لإيصالها إلى التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن أردوغان هو من تجب محاكمته على هذه القضية وغيرها.

وأشار دوندار إلى أن المزيد من الحقائق تتكشف عن دور أردوغان في دعم الإرهابيين في سورية ،لافتاً إلى الاعترافات التي أدلى بها الزعيم المافيوي سادات باكار المقرب من أردوغان حول قيامه بعمليات نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى هؤلاء الإرهابيين بمن فيهم إرهابيو (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة بإشراف من جهات رسمية موالية ومقربة من أردوغان.

وطردت وكالة أنباء الأناضول التركية في وقت سابق من هذا الشهر صحفياً بعد طرحه سؤالاً محرجاً حول فضيحة ارتباط بكر المقرب من أردوغان بوزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو.

ومنذ ثلاثة أسابيع تعيش تركيا على إيقاع مقاطع فيديو ينشرها متزعم المافيا بكر على موقع تويتر ويفضح فيها علاقته بمسؤولين في النظام التركي بمن فيهم صويلو وضلوع أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في جرائم وعمليات فساد مختلفة.

وكان نظام أردوغان أصدر حكماً على الكاتب والصحفي دوندار بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر في أيار 2016 بتهم (التجسس وكشف أسرار الدولة) وذلك بعدما نشر لقطات مصورة تكشف نقل شاحنات جهاز الاستخبارات التركي أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة جمهورييت.