فتح التسجيل للطلاب القدامى في المعاهد التقانية حتى منتصف حزيران القادم

وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني على إعادة فتح مواعيد التسجيل للطلاب القدامى في المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه للعام الدراسي 2020-2021 اعتباراً من تاريخه ولغاية 15-6-2021.

وأشار المجلس في قراره اليوم إلى أن إعادة فتح التسجيل تشمل الطلاب القدامى أي راسب سنة أولى ومستجد وراسب سنة ثانية ودورة خارج المعهد والمستنفدين المسجلين للعام الإضافي.

ولا تقل مدة الدراسة في المعاهد التقانية عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية وتهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

«سانا»