ضبط 16 كيساً من الدقيق التمويني في سيارة بريف دير الزور

دير الزور – مالك الجاسم

ضبطت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدير الزور ستة عشر كيساً من الدقيق التمويني في بلدة الشميطية.

وأكد بسام الهزاع – مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور أنه وبالتعاون مع شرطة ناحية الشميطية بريف دير الزور الغربي تم ضبط ستة عشر كيساً من الدقيق التمويني محملة بسيارة نقل، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق الحائز وإحالته موجوداً إلى القضاء، وحجز الآلية الناقلة، ومصادرة الدقيق وتسليمه إلى أقرب مخبز في المنطقة.

واعترف الحائز بأن مصدر الدقيق هو أحد المخابز بقرية الحوايج وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخبز المخالف.