أردوغان يضيق على الصحف المعارضة لسياسته

"زمان"

كشفت بيانات رسمية تركية كيف يتم التضييق على الصحف المعارضة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، في مقابل دعم الصحف الموالية ماليًا.

وحسب تقارير مؤسسة الإعلانات الصحفية التابعة لمديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، تلقت الصحف الموالية للحكومة العام الماضي أكثر من 141 مليوناً و 932 ألف ليرة تركية من وكالة الصحافة الإعلانية، بنسبة 78 %, أما الصحف المعارضة، فحصلت 9 صحف بينهم “جمهورييت وسوزجو” على 22% من الإعلانات الرسمية.

ومن ناحية أخرى، زادت العقوبات المفروضة على الصحف المعارضة بنسبة 150 % في عام 2020, وبالتالي فإن الحكومة تدعم الصحف الموالية لها بأكبر نسبة من الإعلانات الحكومية، ثم تفرض أكبر قدر من الغرامات على الصحف المعارضة.

وتعد هذه الأرقام سرية إلى حد كبير، لأن مؤسسة الإعلانات الصحفية توقفت عن مشاركة تقارير النشاط مع الجمهور منذ إقرار نظام الحكم الرئاسي.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي تخضع 90% من وسائل الإعلام في تركيا لرجال أعمال مقربين من الحكومة، أي إنها تحت سيطرة أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.