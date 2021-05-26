طلاب طرطوس: توجهنا إلى صناديق الاقتراع لإعادة إعمار سورية.

طرطوس – عائدة ديوب

توافدت حشود كبيرة للمواطنين في مدينة طرطوس إلى مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وهم أكثر إصراراً على إنجاح العملية الانتخابية لكونه استحقاقاً وطنياً وسيادياً وعنواناً للمرحلة المقبلة.

في جامعة طرطوس – كلية الهندسة التقنية – التقت «تشرين» الطالبة علا حميدوش التي أكدت أن هذا اليوم تاريخي ومفصلي في تاريخ سورية المعاصرة، مضيفة: إن هذا الحشد الطلابي الكبير أمام صناديق الاقتراع دليل وعي الطالب وإيمانه بالمرحلة المقبلة على أنها مرحلة أمل وعمل وانتصار على الإرهاب وإعادة إعمار.

الطالب علي بديع علي قال: الانتخابات الرئاسية حق وواجب وإرادة وطنية، ويجب على الجميع الإدلاء بأصواتهم لأن وطننا الغالي يستحق منا الكثير بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الإرهابية الظالمة عليه.

وأود أن أقول لأعداء سورية إن سوريتنا قوية وستعود وتنهض من جديد وستصوغ مستقبلها كما صاغت حاضرها وماضيها.

أما المهندسة عهد محمّد فقد أكدت أن الانتخابات الرئاسية هي بناء ومسار وخيار وحيد للنهوض بمجتمعنا وتكريس للديمقراطية الصحيحة، لذلك توجهنا إلى صناديق الاقتراع بكل مسؤولية لوضع اللبنة الأولى في إعادة إعمار سورية.

من جهتها، أكدت الطالبة الجامعية رند شاهين أن الانتخابات الرئاسية عنوان حاضر ومستقبل سوريّة المعاصرة ومستقبل طلابها الذين يأملون الكثير في المرحلة المقبلة، لذا جاؤوا إلى صناديق الاقتراع كي يختاروا من يمثلهم لرئاسة الجمهورية.