توافد الآلاف للإدلاء بأصواتهم في بلدة الدالية

اللاذقية - باسمة اسماعيل

منذ ساعات الصباح الباكر وإلى الآن يتوافد أهالي قرية الدالية في ريف جبلة إلى مراكز الاقتراع بشكل كبير، وأشار رؤساء مركز الدالية إبراهيم حسن وأحمد علي وهشام علي إلى أن أهالي القرية تواجدوا بالآلاف منذ السابعة صباحاً شيوخاً وشباباً، رجالاً ونساء ليقولوا كلمتهم في هذا اليوم العظيم.

المواطن سليمان علي رجل في الثمانين من العمر قال: هذا اليوم عرس وطني ومن أجمل الأعراس وهو فخرٌ وحقٌ لكل السوريين، و واجب علينا جميعاً أن نؤديه، وأن نكون مع مَن كان معنا بـ«الحلوة والمرة»، ونذر نفسه لهذا البلد، فهو أملنا ومستقبلنا، وأكد أيضاً فواز عون أن هذا اليوم عرس وطني وفرحة لكل السوريين، وواجب وطني ودستوري لانتخاب مَن يحقق أحلام الشعب، ويحميه ويحافظ على الثوابت القومية والوطنية، ننتخب من قاد البلد وسيقودها إلى الأمان.

والمواطنة كوثر إبراهيم أكدت أن هذا اليوم انتصار لدم الشهيد، وردٌّ على كل مَن راهن على سقوط سورية، وتواجُدِنا اليوم لنقول كلمتنا وننتخب الرئيس الذي يمثلنا .

وقال عاصم علي: إن الانتخابات أكبر انتصار للشعب السوري وهي رسالة موجهة لمدعي الديمقراطية، أننا نحن بلد الديمقراطية والدليل توافد المواطنين بالآلاف بشكل عفوي، وسنجعل هذا اليوم عرساً وطنياً ليكون مخرزاً في عين كل مَن تأمر على سوريتنا.