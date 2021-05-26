مشاركة فاعلة في الاستحقاق الدستوري بدرعا

درعا - عمار الصبح

بدأت المراكز الانتخابية في محافظة درعا فتح أبوابها أمام الناخبين منذ السابعة صباحاً لانتخاب رئيس الجمهورية، وقال رئيس أحد المراكز الانتخابية في بلدة القنية في محافظة درعا زكريا السعدي إن اللجان الفرعية في المراكز الانتخابية ختمت صناديق الاقتراع قبل بدء العملية الانتخابية بعد التأكد من خلوها من أي أوراق استعداداً لاستقبال المواطنين كما أعدت كل التجهيزات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية بما فيها الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، وأشار محمد السعدي أحد أبناء البلدة إلى أن الواجب الوطني يحتم المشاركة الواسعة والكثيفة في الانتخابات الرئاسية لإيصال رسالة إلى كل العالم أن سورية بخير وهي قوية بشعبها ومؤسساتها، وأكد عبد الله الزعبي أن هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يؤكد فيه المواطنون عبر مشاركتهم استقلالية القرار الوطني الذي يأتي رداً على ما تتعرض له سورية من مؤامرات وحصار خارجي، فيما دعا المواطن يوسف السعدي المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع وبكثافة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، وبينت غيداء عمران أن مشاركتها في الانتخابات تأتي انطلاقاً من إيمانها بالرسالة التي تؤديها وبأن كل صوت وكل بطاقة اقتراع بمنزلة رصاصة في صدر أعداء الوطن الذين خسروا رهانهم بعدما أثبت الشعب السوري عمق انتمائه ووقوفه إلى جانب بلده، وقال العامل إبراهيم الزين إن الدور الذي يؤديه من خلال مشاركته لا يقل وطنية وأهمية عن العمل وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أنه اختار من يستطيع استكمال مسيرة العمل والبناء والصمود وإيصال سورية إلى برّ الأمان.