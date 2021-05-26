طلاب جامعة حلب ينتخبون: بالعمل والعلم نبني المستقبل

حلب ـ مصطفى رستم

توجه المعلمون وطلاب وطالبات جامعة حلب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ صباح اليوم، واللافت الإقبال الواسع في هذا الصرح العلمي بتجسيد جلي عن قوة وإرادة أصحاب الفكر والعلم وأملهم بمستقبل أفضل يطمحون إليه.. وتجولت «تشرين» على عدد من المراكز الانتخابية في الكليات والمدينة الجامعية والتقت كلاً من لينا مؤذن – رئيسة مركز صندوق الوحدة الثانية في المدينة الجامعية، التي تحدثت عن مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات بعد انطلاق العملية الانتخابية في الساعة السابعة صباحاً وقالت: إنه واجب وطني وهو يمثل بعد الحرب على سورية انتصاراً للوطن، بينما عبرت الطالبة حلا علي- تدرس في كلية التربية عن مشاركتها بأنها حق وواجب وطني لكل مواطن سوري، ولفتت النظر إلى الإقبال الكبير من زميلاتها وزملائها منذ ساعات الصباح الأولى، وأردفت: نستطيع بالعمل والعلم أن نبني مستقبلاً جديداً بنّاءً وهذا لن يتجسد إلا بالمشاركة في هذا الاستحقاق لاختيار الرئيس الأمل.

من جانبها تحدثت سميرة إبراهيم – عضو في لجنة صندوق انتخابات في جامعة حلب عن مشاركة من كافة فئات الطلبة بل حتى من خارج الجامعة، بينما أكدت داليا اسكاف – رئيسة مركز مدرسة التمريض أن المشاركة من الطالبات والطلاب كانت كبيرة لاختيار ممثلهم للرئاسة وكلهم أمل بأن يحققوا في علمهم ودراستهم وعملهم الغد الوضّاء الذي يطمحون إليه.

مرهف رزوق- محاضر في جامعة حلب وعضو في مجلس المحافظة، والدكتور حمدي نوفل من صندوق كلية الطب البشري تحدثا عن المشاركة الواسعة وسط أمل بممثل الشعب لرئاسة الجمهورية بأن يكمل مسيرة إعادة الإعمار بعد الحرب، والطموح بمستقبل واعد ببناء الوطن.