ناخبون في ريف إدلب المحرر: الانتخاب واجب وطني وردٌّ جميل لتحرير مناطقنا من الإرهاب

ريف إدلب – علام العبد

أكد الناخبون في مناطق ريف إدلب المحرر من الإرهاب المشاركة بكثافة في مراكز الاقتراع لانتخاب الرئيس الذي يثق الشعب بإمكاناته ووطنيته وقدرته على القيام بدوره التشريعي الذي يتسق ويتكامل مع الشعب في بناء سورية المتجددة والصامدة.

وقالوا في تصريحات صحفية لــ«تشرين» من أمام مراكز الاقتراع في أبو الظهور وسنجار وخان شيخون: إنهم أدلوا بأصواتهم منذ صباح اليوم الأربعاء، وإن الاختلاف الوحيد في هذه الانتخابات هو إجراءات السَّلامة العامة، التي تهتم بصحة المجتمع والحفاظ عليه.

وأشار سعيد النايف – مزارع إلى أن المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني، وأنَّ الإجراءات سهلة وميسرة, ولَم تتجاوز العشر دقائق، مبيناً أن الرئيس الذي سيواصل تحرير سورية من الإرهاب والارتقاء بها إلى أفضل مما كانت عليه قبل عشر سنوات، هو الأجدر بالفوز.

وأشاد الشَّاب نصر عز الدين بالإجراءات المتخذة من قبل محافظة إدلب في الريف المحرر من الإرهاب وبتحضيرات العملية الانتخابية, وأعضاء اللجان الذين يعملون جاهدين على سلامة الجميع، موضحاً أن التشديد على السَّلامة العامة مهم حتى لا تكون الانتخابات سبباً في زيادة انتشار الوباء.

وقال الحاج صطوف العبد الله (82 عاماً), إنه ملتزم بالمشاركة في الانتخابات, واختيار الرئيس الذي يعتقد أنه يستحق ذلك، مشيراً إلى أنه حضر إلى مركز الاقتراع مبكراً للإدلاء بصوته، وأن الإجراءات كانت سهلة جداً وميسرة.

ووصف منصور حلاق – منطقة أبو الظهور عملية الاقتراع بالسَّهلة والمنتظمة والسريعة، وأنها لم تتجاوز الدقائق المعدودة.

من جهته، قال مدير مركز بلدة سنجار الانتخابي أحمد حسين السفيان: إن المواطنين متعاونون مع الجهات المشرفة على العملية الانتخابية، وإن الأمور تسير بسهولة ويسر وسرعة, لافتاً إلى توفر المستلزمات الصحية المطلوبة لإتمام عملية الاقتراع والالتزام بالإجراءات الإحترازية الصحية للتصدي لوباء كورونا، لضمان سلامة المقترعين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأشار المواطن سمير المصطفى – الذي ينتخب لأول مرة – إلى وضوح وسلامة الإجراءات المطلوبة من حيث اللوحات والإرشادات وسهولة الوصول إلى الصندوق المخصص لوضع ورقة الاقتراع فيه، وقال ضابط ارتباط مركز مدرسة خان شيخون محمود اليوسف: إنّ مضاعفة أعداد الصناديق سهَّل الأمر وحقق الشروط الصحية المطلوبة داخل وخارج مراكز الاقتراع، مشيراً إلى دور كوادر قوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني الذين يشرفون على تنظيم دخول وخروج المقترعين في عدم حدوث أي اكتظاظ أو ازدحام مخالف للشروط الصحية.

من جانبه، دعا المهندس عبد الحميد معمار مدير تربية إدلب إلى المشاركة الفاعلة في هذا الواجب الوطني المهم، وإنجاح الاستحقاق الدستوري من أجل مواجهة المرحلة والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة عامة وسورية بشكل خاص, ويعمل على خدمة المواطن السوري، وأوضحت المعلمة هند سمعان، أنها حرصت على المشاركة وانتخاب من ترى فيه القدرة على أداء دوره الرئاسي بكل أمانة.

عدسة: أمير العبدالله