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أهالي السويداء يدلون بأصواتهم.. المشاركة اليوم تحدد مستقبل سورية

السويداء - ضياء الصفدي

يتوافد الناخبون من أبناء محافظة السويداء إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذي يرون فيه صوت الشعب وأمل سورية القوية المنتصرة، حيث شهدت المراكز الانتخابية منذ الساعات الأولى وخاصة في مراكز مدينة السويداء إقبالاً كبيراً على المراكز الانتخابية.
وأكد الناخبون على ضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات لاختيار رئيسهم، الذي يكمل الانتصار على المستويات كلها، وخاصة السياسية والاقتصادية.
ورصدت (تشرين) عمل اللجان الانتخابية حيث أكدت ميسون زين الدين رئيسة لجنة الصندوق الأول في المركز الأول بالمحافظة انتظام وسير العملية الانتخابية والحفاظ على التنظيم والنزاهة، مشيرة إلى أن الانتخابات واجب وطني، وعلى الجميع الذهاب إلى المراكز الانتخابية، لممارسة حقهم الانتخابي.

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