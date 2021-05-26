١٠٤٠ مركزاً انتخابياً في محافظة حماة

حماة - علي شاهر أحمد

أكد القاضي المستشار عزيز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتحابات الرئاسية في محافظة حماة في تصريح لـ(تشرين) أن عدد المراكز الانتخابية في محافظة حماة ١٠٤٠ مركزاً انتخابياً موزعة على كل أنحاء المحافظة مدينة و ريفاً لافتاً إلى أن اللجنة القضائية الفرعية في حماة تقوم بإدارة العملية الانتخابية بالتنسيق مع محافظ حماة الرئيس الإداري للعملية الانتخابية وهي على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم.

و قال القاضي إبراهيم: لا بد من الإشارة إلى أن انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية هي واجب وطني على كل مواطن سوري يحق له الانتخاب لذلك نتمنى المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق الوطني بكل حرية شفافية.

ولفت القاضي إبراهيم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة كورونا حيث تم تزويد جميع المراكز الانتخابية بالمعقمات و الكمامات.