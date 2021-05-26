العاملون في صحيفة تشرين يدلون بأصواتهم

دمشق - تشرين

انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء 26 أيار عمليات الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأدلى العاملون في صحيفة تشرين بأصواتهم لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية وذلك في مبنى الصحيفة .

وأكد رئيس مركز صحيفة تشرين على جاهزية المركز من تجهيزات وتحضيرات لازمة للانتخابات الرئاسية من حيث خلو الصناديق من أية أوراق انتخابية قبل بدء عمليات الاقتراع وتم إقفالها بالشمع الأحمر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدى لفيروس كورونا لجهة تأمين المعقمات والكمامات.

وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السابعة مساء ويجوز وفقا لقانون الانتخابات العامة بقرار من اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات.