الانتخابات الرئاسية 2021السلايدرمحليات

العاملون في صحيفة تشرين يدلون بأصواتهم

دمشق - تشرين

انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء 26 أيار عمليات الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأدلى العاملون في صحيفة تشرين بأصواتهم لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية وذلك في مبنى الصحيفة .
وأكد رئيس مركز صحيفة تشرين على جاهزية المركز من تجهيزات وتحضيرات لازمة للانتخابات الرئاسية من حيث خلو الصناديق من أية أوراق انتخابية قبل بدء عمليات الاقتراع وتم إقفالها بالشمع الأحمر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدى لفيروس كورونا لجهة تأمين المعقمات والكمامات.
وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السابعة مساء ويجوز وفقا لقانون الانتخابات العامة بقرار من اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات.

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

أهالي الشهداء و الجرحى: اليوم عرس وطني ونقترع وفاء لدماء شهدائنا

اقتصاد

عمال التجارة في ريف دمشق: اليوم ملحمة إجماع وطنية لبناء سورية الحديثة

اقتصاد

عمال «ألبان» دمشق: ننتخب لأجل سورية الأفضل

آخر الأخبار

بالصور.. أهالي دير حافر بريف يدلون بأصواتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية