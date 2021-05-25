عمال في اللاذقية: الاستحقاق الرئاسي استكمال لإعادة إعمار سورية

اللاذقية - يوسف علي

قال المهندس أكرم ديب مدير فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للبناء والتعمير لـ(تشرين): المشاركة في الاستحقاق الرئاسي هي واجب وطني دستوري وتكريس للسيادة السورية ولاستكمال مسيرة إعادة الإعمار والبناء لما دمرته التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى الهيمنة الغربية وعملائها الإقليميين.

بدوره، قال محمد نصر الدين غزال رئيس دائرة التنمية الإدارية في شركة البناء والتعمير: المشاركة في الانتخابات واجب وطني مقدس لتعميق الديمقراطية التي تتمتع بها سورية، ولابد لكل مواطن من إبداء رأيه لانتخاب رئيس الجمهورية في هذا الوطن الذي نحب ونقدس ترابه وكل مكوناته.

من جهتها، أكدت ليندا تفوح رئيس اللجنة النقابية والإعلامية في الشركة أن يوم 26 أيار يشكل فرحاً حقيقياً وعرساً وطنياً فهو منعطف وطني هام جداً في مسيرة سورية وسيادتها وصون للوحدة الوطنية.

من جهته، قال المعلم صلاح زركلي: الانتخابات في هذه المرحلة المفصلية تعبر عن بداية الانتصار على الإرهاب العالمي المنظم ضد بلدنا الحبيب، مضيفاً: سأنتخب المرشح الذي يستكمل إعادة الأمن والأمان لبلدنا الحبيب وأن يهتم في مواصلة بناء الإنسان والقطاع التربوي والتعليمي والاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي لجميع المواطنين.

بدورها، قالت المعلمة نهلة بريدي: سننتخب من يحمل همومنا وآلامنا ويسعى لتبديدها في خضم واقع شائك ومعقد, فيكون الأمين على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، مضيفة: عندما ننتخب الأفضل فإننا نقف مع مبادئنا وقيمنا ومواقفنا النضالية عبر التاريخ ونحن ننشد معه المستقبل المشرق الذي لا يمكن أن تضيء أنواره إلا بوجود الشرفاء الأباة.