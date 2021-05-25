الحسكة تستكمل استعداداتها للانتخابات الرئاسية

الحسكة ــ خليل اقطيني

تواصل الجهات المعنية في محافظة الحسكة اتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً للانتخابات الرئاسية، وفي هذا الإطار التقى اليوم محافظ الحسكة غسان خليل مع الأسرة الإعلامية في المحافظة. وجرى الاستماع إلى ملاحظات الإعلاميين على أداء المؤسسات ذات العلاقة فيما يتعلق باستكمال التحضير للانتخابات الرئاسية، كما استمع المحافظ إلى طلبات المؤسسات الإعلامية لتنفيذ التغطية اللازمة على أكمل وجه وبكل حرية، بما يتناسب مع الخطة الموضوعة من قبل كل مؤسسة إعلامية، ووجه بتأمين كل الاحتياجات اللازمة لذلك من سيارات لوسائل الإعلام من أجل التنقل ونقل الإعلاميين من مركز إلى آخر في مدينتي الحسكة والقامشلي، ولاسيما أن المسافة بين المدينتين ليست قليلة تصل إلى أكثر من 80 كم، وثمة حاجة ماسة لوسائل النقل سواء للتنقل داخل المدينة الواحدة من مركز انتخابي إلى آخر، أو من أجل الانتقال إلى مدينة القامشلي ونقل مجريات العملية الانتخابية ومدى الإقبال الجماهيري على مراكز الانتخاب في هذه المدينة، إلى جانب تأمين الوسائل اللوجستية الأخرى من كهرباء وانترنت من أجل تأمين السرعة القصوى في نقل مجريات العملية الانتخابية بالصوت والصورة وبوضوح تام إلى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة والالكترونية، وجرى استعراض الخطط الموضوعة من قبل المؤسسات الإعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية، والمستلزمات الضرورية لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع على أكمل وجه وبنجاح تام.

وأكد جميع الإعلاميين في الاجتماع أن التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية في محافظة الحسكة ستكون مميزة ومتميزة، وسيقوم إعلاميو المحافظة بأداء الواجب الملقى على عاتقهم بكل حرية وبروح عالية من المسؤولية الوطنية لنقل مجريات العملية الانتخابية من أرض الواقع بمنتهى المصداقية والمهنية، بدءاً من اللحظات الأولى لانطلاق هذه العملية في الساعة السابعة صباحاً حتى انتهائها في نقل حي ومباشر من داخل المراكز الانتخابية، وذلك رغم حملة التشويش والاستهداف التي يتعرض لها إعلاميو محافظة الحسكة من بعض الجهات المغرضة وأصحاب الأقلام المأجورة للتشكيك بوطنيتهم العالية ومهنيتهم المتميزة نتيجة تضررهم من الدور المهم الذي يلعبه إعلاميو محافظة الحسكة في التصدي لمواطن الخلل والفساد بمنتهى الشفافية والمصداقية المدعمة بالوثائق والمستندات، لأن الموضوعية في العمل الإعلامي تتطلب التوثيق المستند إلى الأدلة والبراهين النابعة من المستندات السليمة والصحيحة، إلى جانب تسليط الضوء على الظواهر الإيجابية والمبادرات الخلاقة في أداء المؤسسات الرسمية الهادفة إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.

من جانبه نوّه محافظ الحسكة بأداء وسائل الإعلام في المحافظة مبيناً أن إعلاميي الحسكة يتمتعون بمستوى عالٍ من الوطنية والمهنية، وقاموا رغم الصعوبات التي يعانونها وقلة الإمكانات المتاحة والظروف الأمنية السائدة في المحافظة بنقل مجريات الأحداث على مختلف الصعد وفي جميع المجالات بكل أمانة ومسؤولية، واليوم ينتظر الجميع من إعلاميي محافظة الحسكة أن يواصلوا أداء المهام الجسام الملقاة على عاتقهم في الانتخابات الرئاسية بكل وطنية ومهنية دافعهم إلى ذلك حب الوطن وولاؤهم المطلق له، إدراكاً منهم بالرسالة الهامة التي يقدمها الاستحقاق الرئاسي ، ونقل الصورة الحقيقية لهذه الانتخابات للعالم أجمع وبكل حرية.