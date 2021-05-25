مواطنون: الاستحقاق الانتخابي تكريس لمفهوم الديمقراطية

دمشق - منال الشرع

أكد عدد من المواطنين بأن المشاركة بالاستحقاق الدستوري واجب وطني وتكريس لسيادة الدولة يتطلب مشاركة الجميع تأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي .

المهندس رفيق مصطفى يقول: إن انجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده المحدد هو تكريس لسيادة الدولة السورية وانتصار سياسي لها رغم الضغوط الخارجية والإجراءات القسرية التي تتعرض لها بلدنا، وهذا اليوم التاريخي المفصلي هو ستحقاق دستوري بامتياز وبإنجازه يكتمل النصر، فالانتخابات شرعية لأنها وفق الدستور الذي أقر في عام 2012 الذي أجمع عليه أغلبية الشعب السوري، والشرعية تستمد من الشعب وليس من القوى الخارجية ، والشعب السوري سوف يعطي ثقته لأفضل المرشحين ، لمن يمثله ويحقق آماله وأن العملية الانتخابية واجب وطني ودستوري وعلى جميع المواطنين المشاركة وسوف تكون صناديق الاقتراع الحسم في تحديد الرئيس المنتخب من شعبه .

من جهته بيّن الفنان فيصل عبد المجيد أن الاستحقاق الدستوري هو نتاج خطوات العطاء الديمقراطي الراهن بما فيه من اتزان ورسوخ تقوم عليه إرادة حرة واختيار واعٍ وسط التحديات الكبرى التي تواجه بلدنا ، فيوم توجه السوريين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بالاستحقاق الرئاسي هو رسالة يوجهها السوريون للعالم أجمع ليدركوا بأن الوطن الذي انتصر في المعارك والميادين هو نفسه قادر على الانتصار في الديمقراطية المبنية على أسس الحرية والمساواة وإطلاق إرادة الإنسان في القرار والتقدير والاختيار ليقول الشعب كلمته في اختيار رئيس له يمثل طموحاته ويقوده نحو نصر جديد ونهوض جديد وإعادة إعمار ما دمرته يد الإرهاب.