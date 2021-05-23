تواصل الاحتفالات الشعبية الداعمة للاستحقاق الدستوري في حماة

“لقد أثبتم أنكم عبر تاريخكم شعب لا يخاف التحدي، بل يهواه.. كائناً من كان المتحدي..”. هذا ما قاله الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم 2014، فهل أبلغ وأجزل وأصدق وأوضح من شهادة قائدكم أيها السوريون، وهو الذي صبر صبركم، وخبر... المزيد ←