تواصل الاحتفالات الشعبية الداعمة للاستحقاق الدستوري في حماة
تستمر الاحتفالات الشعبية المؤيدة للاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية في مدن وبلدات وقرى محافظة حماة.
وتشمل الاحتفالات تقديم فقرات فنية ورياضية وإلقاء الكلمات التي تدعو للمشاركة في الانتخابات كواجب وطني يكمل الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري.
وأقيمت احتفالات في مدينة سلمية – صبورة – صوران – المجدل – السقيلبية – عين الكروم – نهر البارد – دير شميل – مصياف – عين شمس – كفراع – بيصين وعدد من القرى، إضافة للاحتفالات التي أقيمت في أحياء مدينة حماة.
وأدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية اليوم اليمين القانونية.