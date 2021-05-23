المشاركة بالانتخابات لتجاوز آثار الحرب الظالمة

حماة - نزيرة الوادي

عدَّ سامر نصرة وسوسن حويجة العاملان في إحدى صالات «السورية للتجارة » بمدينة سلمية الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية من أهم الإنجازات الدستورية على ساحة الوطن وقالا: إنّ موعدنا مع الشعب في عرس الوطن يوم الأربعاء القادم, وهو اليوم المحدد للاقتراع , حيث سنكون جميعاً في مراكز التصويت لانتخاب الرئيس الذي يسير بنا على طريق الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي, وخاصة لذوي الدخل المحدود والعاملين في القطاع العام, إضافة إلى الحفاظ على الأمان, وتجاوز مخلفات الحرب الظالمة, وتقوية العلاقات الدولية مع الأصدقاء الذين ساعدونا في المراحل الصعبة على مدى سنوات الحرب.