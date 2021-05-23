الاستحقاق الرئاسي حق لكل مواطن وواجب عليه

حماة - نزيرة الوادي

أكد رئيس مجلس مدينة سلمية المهندس زكريا فهد أن الاستحقاق الرئاسي مناسبة وطنية وكرنفالية كبيرة والمشاركة فيها حق و واجب لكل مواطن ينتمي إلى سورية ويتحلى بالمسؤولية والكرامة ولا بد من التحفيز على أداء دورنا الوطني في الإقبال على التصويت في الموعد المقرر لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت بكل حرية من أجل مستقبل الوطن والبدء بمرحلة جديدة من الإعمار وإعادة بناء ما دمره الإرهاب على مدى سنوات الحرب الظالمة والعودة بالحياة الاقتصادية إلى ما قبل الحرب على سورية من انتعاش وازدهار واستثمار الطاقات الكبيرة التي يتمتع بها البلد.