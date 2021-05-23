تجمّعٌ أول لمنتخبنا الأولمبي اليوم

بقرار سريع من الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الأولمبي الذي سيشارك في التصفيات الآسيوية في تشرين الثاني القادم، وقد تم اختياره ضمن المستوى الأول, وذلك بناء على نتائجه في النهائيات السابقة التي وصل فيها للدور ربع النهائي.

ويتألف الجهاز الفني من مروان خوري مديراً للمنتخب, ورأفت محمد مديراً فنياً، ويساعده مصعب محمد ومحمد اسطنبلي، ومحلل أداء علي عبد الحميد, وعمر عكيل مدرب حراس مرمى، وبهاء مستو إدارياً، وعدنان الحافي علاقات عامة, وأنس ياغي منسقاً إعلامياً، وياسر الملحم معالجاً فيزيائياً، ومحمد فاضل وأحمد محيو مسؤولي تجهيزات.

ومن اللاعبين من دمشق: صهيب شرعبي- محمد خالد عرابي- محمد خلف- مجد الغايب- طه بصيص- نور أصيل- أحمد الخصي- رامي الترك- عمر سعدالين- أيمن عكيل- عبد الهادي شلحة- فراس كريم- أحمد الخيمي- محمد زينو- مازن عمارة- وسام السلوم- محمد حرب.

ومن اللاذقية: مصطفى جنيد- إبراهيم بغدادي- زين خديجة- أحمد حسون- بلال حسن- الليث علي- موسى حويجة- محمد خوجة- محمد نعنوعز.

ومن حلب: زكريا عزيزة- فواز بوادقجي- محمد أمين آلاتي- عبد الباسط بستاني- أحمد العبدالله- أيمن أسعد.

ومن حمص: هيثم اللوز- علي زكريا- محمود الأسود- عبد السلام رحمون- علاء حمادي- معتصم شوفان- عبد الجواد بيطار- أدهم غندور- عبد الرزاق البستاني- أنس بيطار- عمرو قشلق.

ومن ريف دمشق: نور الحلبي- عماد الحموي.

ومن حماة: عبد الهادي حنبظلي- مصطفى سفراني- عبد الهادي الدالي.

يشار إلى أن المعسكر سيبدأ غداً وينتهي في 27 الشهر الجاري.