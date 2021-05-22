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شباب اللاذقية على موعد مع الاستحقاق الرئاسي: صمام الأمان لمستقبل أفضل

اللاذقية - رشا عيسى

يتجهز شباب اللاذقية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقرر في ٢٦ الشهر الجاري، بوصفه انطلاقة جديدة لسورية نحو المزيد من التطور والتقدم وإعادة الإعمار وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها والاستمرار بمحاربة الإرهاب وإعطاء الشباب المزيد من الأولوية بالدعم والاهتمام .
وقالت المهندسة لجين يازجي: تنطلق أهمية الانتخابات من ضرورة مشاركة المواطنين في الرأي العام وحقهم في انتخاب من يمثلهم في سدة الرئاسة، ومن هنا تكمن ضرورة المشاركة في الانتخابات فهي حق للتعبير عن الرأي والمشاركة الفعالة في استكمال بناء المجتمع والوطن .
بدوره، قال مجد بسام طنوس (طالب ماجستير اقتصاد): يحمل الاستحقاق الرئاسي أهمية كبيرة للشعب السوري ككل ومن حق هذا الشعب أن يختار المناسب، لأن هذا الاختيار يقرر مستقبل البلاد .
إلى ذلك، قال المهندس المدني علي شاهين : واجب علينا بعد المشاركة في الانتخابات للاستمرار في محاربة الفساد والفاسدين والمتلاعبين بقوت المواطنين، وتقديم المزيد من الدعم والتطوير لدور الشباب في العمل.
وأكد مهدي الخطيب (مدرس لغة فرنسية) ضرورة المشاركة في الانتخاب لإثبات أن الحرب الطويلة لم تؤثر على دولة المؤسسات ولا على الاستحقاقات الدستورية.
من جهته قال عبدالحميد دحكول (خريج تجارة واقتصاد): على جميع السوريين المشاركة الواسعة والفعالة في الانتخابات بوصفها صمام الأمان لمستقبل أفضل للبلاد الذي يحدده السوريون أنفسهم بقرارهم السيادي المستقل بمنأى عن الضغوط والإملاءات الخارجية.

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