عمال مخابز حمص: سنشارك في الاستحقاق الرئاسي وننتخب الأفضل

حمص – إسماعيل عبد الحي

يواصل عمال المخابز بحمص الليل بالنهار ليصل الخبز إلى كل مواطن في أيام العطل والأعياد في ظروف عمل شاقة، ولدى سؤالهم عن رأيهم بالاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية التي ستقام في السادس والعشرين من الشهر الحالي كان لسان حال كل منهم يقول: سنشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية وستكون لنا كلمتنا ووفاؤنا وولاؤنا المطلق للوطن ولمن سيقود سورية في المرحلة المقبلة إلى شاطئ الأمان رغم كل ظروف الحرب والحصار الجائر على بلدنا وسنعطي صوتنا لمن كان على الدوام السند الحقيقي لنا…

أيمن أحمد الشدود مدير مخبز قال: سننتخب من يمثلنا ويحقق آمالنا وطموحاتنا بعيدا عن الضغوطات الخارجية والانتخابات هي فرصة نثبت من خلالها حريتنا بقرارنا السياسي ورفضنا للإملاءات الخارجية، والمشاركة فيها خطوة هامة لإعادة بناء سورية بجهود أبنائها المخلصين وسندعم ونختار من سيكمل معنا مسيرة التقدم والعطاء .

عبد العزيز فتيان مدير مخبز قال: إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نصر جديد يضاف إلى انتصارات الشعب السوري وجيشه الذي دحر الإرهاب وانتصار سياسي للشعب الذي سيقول كلمته ويختار من ينهض بسورية الحديثة ويستمر بصون دماء الشهداء والمحافظة على قدسية تراب وطننا .

نادر شعبان محمود مدير صالة قال: الانتخابات انتصار للشعب السوري ولصموده رغم ظروف الحصار من كافة النواحي وخاصة الاقتصادية منها، وأهمها استهداف الشعب السوري في لقمة عيشه وجميعنا معنيون بالاستحقاق وممارسة حقنا في اختيار من يمثلنا الذي يضمن لسورية سيادتها ويحفظ وحدة أراضيها .

العاملة سميرة عبدو الأحدب قالت: الانتخابات الرئاسية تعبر عن حرية الشعب السوري وإرادته المستقلة في اختيار من يمثله .

وقالت العاملة روان بدر المحمد: سننتخب الأفضل.

نادين محمد (بائعة ) قالت: سنشارك في الانتخابات والعرس الوطني إيماناً منا بسورية المتجددة وتعبيراً عن حبنا لمن يمثلنا في قيادة هذا الوطن .