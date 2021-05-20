المحجوب: لولا تضحيات الجيش الليبي لأصبحت البلاد مستعمرة إرهابية

"الوسط الليبية"

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب: إن القوات المسلحة أحبطت مشروع تنظيم الإخوان ومخططهم الإرهابي في ليبيا والمنطقة، والذي يسعى جاهداً لتحويل البلاد إلى مُستعمرة إرهابية، باستخدام الشباب المغرر بهم ودعم المليشيات والتنظيمات المُتطرفة.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية : لولا تضحيات الجيش والوطنيين الذين قدموا أبناءهم للقضاء على إرهاب الإخوان لأصبحت ليبيا مستعمرة إرهابية بكاملها، مشيراً إلى أن الإخوان أول من بدأ بمحاربة القوات المسلحة، وأباحوا الجريمة والفوضى وضرب النسيج الاجتماعي، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.