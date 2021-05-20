عراقجي: حان الوقت لتلغي أمريكا إجراءات الحظر دفعة واحدة

"قناة العالم"

أعلن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن القرار لم يتخذ بعد حول بعض القضايا الأساسية في المفاوضات النووية في فيينا.

وقال عراقجي في تصريح أدلى به لقناة “إن أتش كي” اليابانية، حول المفاوضات النووية في فيينا: المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي ستستمر بعد المهلة المحدد لغاية 21 أيار، مضيفاً: لقد حان الوقت لتعود أمريكا إلى الاتفاق النووي وتلغي كل إجراءات الحظر ضد إيران دفعة واحدة.

وأشار عراقجي إلى أن الوفد الإيراني يغادر فيينا على أمل استئناف المفاوضات الأسبوع القادم على أمل الوصول إلى نتيجة منها.