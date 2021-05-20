العريف: أهالي الرقة عانوا من الإرهاب وقناعتهم بإجراء الانتخابات بموعدها

حوار: ربى زين الدين

رأى النائب السابق في مجلس الشعب عن محافظة الرقة عبد الحكيم العريف أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد هي استحقاق دستوري. وقال في حديث مع “تشرين”: المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني وفرصة للمواطن السوري أن يعبر عن رأيه بكل شفافية وديمقراطية ويدلي بصوته بمسؤولية وطنية وقومية عالية ليعبر عن رأيه بكل ديمقراطية بعد الحرب الإرهابية القذرة المفروضة على وطننا منذ أكثر من عشر سنوات وبعد كل حملات التشويش والتضليل التي شنتها الدول المعادية.

وأضاف العريف: نحن كسوريين أفراداً ومؤسسات ومنظمات وأحزاب وطنية نرحب بأجراء الانتخابات بموعدها ولن نقبل بالتدخل الخارجي في الشأن الوطني ونرفض إملاءات أي قوى علينا والتأثير على قرارانا السيادي، هذا وطننا وهذا شأننا وهذا قرارنا المستقل.

وقال العريف: السادس والعشرون من أيار موعدنا ولقاؤنا أمام صناديق الاقتراع لنقول كلمة الحق والحقيقة، وكلنا وعلى المساحة الجغرافية المحررة سوف نشارك في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكد العريف كمواطن من محافظة الرقة “نحن أبناء محافظة الرقة عانينا الكثير من الإرهاب والإرهابيين والقهر والظلم وتصدينا لهم بكل قوة ولا زلنا وسنبقى نقاومهم ونرفضهم بإصرار وقناعة وقوة حتى يتحرر كل شبر من أرض سورية الحبيبة.

وأهالي الرقة هم جزء من المجتمع السوري وقناعاتهم تقول إن إقامة الانتخابات الرئاسية بموعدها هو تعبير عن إرادة الدولة وقوتها وإصرارها على دحر الإرهاب وداعميه وتطبيق للديمقراطية واستكمال للنصر المؤزر.

ودعا العريف كنائب سابق في مجلس الشعب أبناء محافظة الرقة الأبية للمشاركة الفعالة بهذا الحدث التاريخي المهم وقال: “سنكون أوفياء لدماء أبنائنا الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة الوطن وكرامته، ونقول نعم للانتصار السوري العظيم، نعم لمستقبل سورية القوية الموحدة الحرة الأبية، نعم للعمل والأمل.