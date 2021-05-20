اللجنة القضائية العليا للانتخابات: العملية الانتخابية في السفارات تتم بشفافية وأجواء مريحة

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق أن العملية الانتخابية في سفارات الجمهورية العربية السورية تسير بشفافية ونزاهة وسط أجواء مريحة خالية من أي معوقات أو مشكلات تذكر مبينا أنه يمكن تمديد فترة الاقتراع في المراكز التي تطلب ذلك بناء على الإقبال عليها.

وأوضح زمريق لـ «سانا» أن بعد عصر اليوم يحدد ما إذا كان هناك تمديد في أي مركز انتخابي وذلك وفقاً لقانون الانتخابات العامة الذي يجيز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في مراكز الانتخاب كلها او في بعضها.

وأشار زمريق إلى أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية بالخارج تباشر اللجان الانتخابية بالفرز والاحصاء ثم يتم إعلامنا بالنتائج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين التي تتم المتابعة المتواصلة والتنسيق اللحظي معها لإتمام الانتخابات الرئاسية بالشكل الأمثل.

واعتبر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن السوريين في المغترب أثبتوا مدى انتمائهم وتمسكهم بوطنهم الام سورية ولا سيما الحشود الكبيرة المتوافدة إلى السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع ما يؤكد الممارسة الصحيحة لهذا الحق الدستوري.

ويحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب كما يجري الانتخاب في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سورية.