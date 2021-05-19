رؤساء وأعضاء المراكز الانتخابية بحلب يؤدون اليمين القانونية

حلب- رحاب الإبراهيم

أدى رؤساء وأعضاء المراكز الانتخابية في محافظة حلب اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية.

وقدم رئيس اللجنة القاضي محمود هركل وبحضور القاضيين نظيرة دادو وحسن ناصر شرحاً مفصلاً حول آلية عمل رؤساء وأعضاء المراكز الانتخابية، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية دستورياً وقانونياً وفق أحكام قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية، وذلك بإشراف اللجنة القضائية العليا وكل ذلك بإشراف المحكمة الدستورية العليا، وبالتعاون مع محافظة حلب، وبما يكفل سير العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية وإتمام العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.

وبيّن رئيس اللجنة القضائية الفرعية أن المحافظة أنجزت استعداداتها وتأمين جميع المستلزمات للاستحقاق الدستوري القادم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وأوضح أن إجمالي المراكز الانتخابية التي تم تجهيزها في المحافظة بلغت حوالي /1245 / مركزاً، منها حوالي / 628/ مركزاً في المدينة وحوالي / 617/ مركزاً في ريف المحافظة، مبيناً أن عدد الصناديق في هذه المراكز بلغ حوالي / 1387 / صندوقاً، منها حوالي / 719/ صندوقاً في المدينة وحوالي / 668/ صندوقاً في الريف.

من جانبه بيّن مدير المجالس المحلية في محافظة حلب سليمان الموسى الإجراءات التي اتخذتها محافظة حلب لتأمين جميع المستلزمات لحسن سير العملية الانتخابية.

ت: صهيب عمراية