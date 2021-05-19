“النجباء”: نحن رهن طلب المقاومة الفلسطينية

"فارس"

أكد المتحدث باسم حركة “النجباء” العراقية نصر الشمري استعداد الحركة الكامل لمهاجمة المواقع الإسرائيلية على كافة الجبهات، معلناً أن المشاركة في الحرب رهن بطلب المقاومة الفلسطينية.

وقال الشمري: ضربات المقاومة وصلت إلى جميع الأراضي المحتلة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المعركة معركة إستراتيجية لا تضاهي سابقاتها، وتكون مقدمة لزوال الكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى تضامن الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني، أضاف الشمري: نحن مستعدون للدخول في صراع مباشر مع الكيان الصهيوني دعماً لفلسطين.

وحذر المتحدث باسم “النجباء” من أن الصهاينة يحاولون إقناع الرأي العام في العالم الإسلامي والدول العربية بأن قضية فلسطين لا علاقة لهم بها عبر اللجوء إلى الحرب “الناعمة” وإنفاق مليارات الدولارات، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني هو السبب الرئيسي للمشاكل الداخلية في الدول العربية.