استشهاد أربعة فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال للمباني السكنية في غزة

"معا"

استشهد أربعة فلسطينيين فجر وصباح اليوم في غارتين منفصلتين نفذتهما طائرات الاحتلال على مدينة غزة .

واستشهد المذيع في صوت الأقصى يوسف أبو حسين إثر غارة جوية على منزل عائلته بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية المنزل واستهدفت سيارة أمامه.. ونعت إذاعة صوت الأقصى المذيع أبو حسين، مطالبة بمحاسبة مستهدفي الإعلاميين.

وارتفع إلى ثلاثة عدد الشهداء الذين ارتقوا في استهداف شقة سكنية بشارع الشهداء بمدينة غزة، وقالت مصادر طبية: إن الشهداء رجل وزوجته واحد أبنائه.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس ومنزلاً لعائلة الأسطل وسط المدينة.

كما دمرت منزلاً لعائلة الثلاثيني بحي الزيتون جنوب مدينة غزة ومنزلاً يعود لأحد مسؤولي الأمن الداخلي ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي الساعة السابعة صباحاً دمرت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الحسنات بدير البلح.. وقصفت طائرات الاحتلال مركزاً شبابياً بخان يونس ومبنى الجمعية الخيرية برفح.

كما دمرت طائرات الاحتلال الاستطلاع والحربية منزلاً يعود لعائلة حميد في محيط مسجد التوبة غرب مخيم جباليا وألحقت أضراراً بالغة بالمنازل المحيطة به من دون إصابات.