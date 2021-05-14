فعاليات درعا الصحية مستمرة بالعمل خلال عطلة العيد

درعا - وليد الزعبي

يتواصل الدوام في الفعاليات الصحية ضمن محافظة درعا أثناء عطلة العيد من أجل تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية لمحتاجيها من المواطنين.

وأوضح الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا أنه جرى تأمين سير العمل في كل أقسام المشافي على مدار الساعة وتنظيم المناوبات اللازمة للكوادر من أطباء وممرضين وفنيين وغيرهم بما يحقق تغطية كل الحالات التنفسية والحالات المزمنة والتسممات والحوادث العادية والطارئة بالخدمات الطبية اللازمة، مع توفير كل مستلزمات الإسعاف من تجهيزات وأدوية، لافتاً إلى أن فريقاً لتقصي الوبائي الذي تمت تسميته للعمل خلال العيد يقوم بمراقبة فعاليات المطاعم والمقاهي والاستراحات التي ينشط عملها خلال هذه الفترة للتأكد من التزامها بالشروط الصحية، إضافة إلى مراقبة مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة المياه للتأكد من تعقيمها، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الألعاب المؤذية والمفرقعات حرصاً على سلامة الأطفال.

بالتوازي تعمل الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني على نفس المنحنى، حيث أوضح مديرها العام الدكتور بسام الحريري جاهزية فريق الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة وكذلك أقسام الإسعاف العام والعناية والأشعة والمخبر، إضافةً لقسم العزل الخاص بوباء كورونا، لافتاً إلى استعداد مشفى التوليد في الهيئة أيضاً لاستقبال كل الحالات النسائية على مدار الساعة.