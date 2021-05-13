مواطنون: حقنا وواجبنا أن ننتخب المرشح الأفضل لرئاسة الجمهورية

طرطوس – عائدة ديوب

قال رياض طيارة – مجلس محافظة طرطوس: يأتي هذا الاستحقاق الرئاسي في ظروف محلية وإقليمية ودولية في غاية الدقة والأهمية، وتنبع هذه الأهمية والمعاني والدلالات للاستحقاق الرئاسي من ضمن مفهوم سياق السيادة السورية على كامل الجغرافيا السورية مع الأهمية للاستقرار الأمني وعودة المهجرين إلى ديارهم بعد أن حررها الجيش العربي السوري الباسل من براثن الإرهاب ، حيث واجهنا الإرهاب بشتى أشكاله العسكرية والإعلامية وغيرها ٠٠ومن الأهمية والدلالات لهذا الاستحقاق أنه يأتي في موعده ، فهنا تتجلى هيبة الدولة وقوتها وقوة مؤسساتها والحالة الوطنية الكبيرة لشعبنا العربي السوري ووفاء لتضحيات جيشنا العربي السوري الباسل، وصمود شعبنا أمام جميع التحديات .. كل هذه الأهمية كوّنت لدى شعبنا الثقة والقناعة بممارسة حقه وواجبه الوطني في الإدلاء بصوته.

وبيّن طيّارة أن المرحلة القادمة بعد الاستحقاق الرئاسي مرحلة أفضل من السابق بكثير فيما يخص زيادة قوة الدولة وهيبتها فهناك دول كثيرة ستغير موقفها ومفاهيمها السياسية تجاه بلدنا.

الصحفي والكاتب محمّد عبد الله قال: في السادس والعشرين من أيار الحالي نحن على موعد وعرس ديمقراطي جماهيري .. ومن حقنا وواجبنا أن ننتخب المرشح الأفضل لرئاسة الجمهورية.. إن هذا اليوم مفصلي في حياة الشعب السوري لأنه سيختار بعيداً عن الضغوطات الخارجية… هذا اليوم هو عيد الفرح..عيد الديمقراطية…

وقالت الآنسة نهلة صالح : انجاز الاستحقاق الرئاسي لنثبت للعالم أن الشعب السوري قدّم ومازال يقدم قوافل شهداء وجرحى فداء ومحبة للوطن وأن دماءهم الطاهرة الزكية التي روت تراب سورية الغالي ستزهر ورود محبة وأقحواناً وشقائق نعمان…

وأضافت صالح : المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي القادم واجب وطني منحه الدستور للمواطنين في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها سورية الصامدة رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس عليها من قبل قوى الشر والعدوان من الحصار الاقتصادي الجائر.