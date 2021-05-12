إجراءات مجلس مدينة جبلة في العيد

اللاذقية - باسمة إسماعيل

ذكر المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة لـ ” تشرين” أن المجلس مستنفر خلال العيد على مدار ٢٤ ساعة، لتقديم أي مؤازرة أو مساعدة، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد كتشكيل جدول مناوبة لكافة القطاعات ( الخدمات- الآليات- الضابطة العدلية- شرطة البلدية- الإطفاء)، والتشدد بمراقبة الرخص المهنية المتعلقة باللحوم والأجبان والألبان، بالإضافة إلى تشدد مكتب مراقبة البناء في قمع المخالفات وإزالتها.

وأشار قناديل إلى اختيار ساحة العيد في الجهة الجنوبية من مدينة جبلة، ضمن منطقة سكنية مأهولة، بجانب جامع الإيمان في ساحته، وتم وضع الألعاب فيها.