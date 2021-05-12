كوادر كلية طب الأسنان: الاستحقاق واجب علينا لأنه حق ضمنه الدستور

أيمن فلحوط

أكد الدكتور محمد أسامة الجبان ( كلية طب الأسنان في جامعة دمشق) أهمية الاستحقاق الدستوري الذي سيقام في السادس والعشرين من شهر أيار الحالي، لأنه حق ضمنه الدستور لكل مواطن، وواجب عليه أن يؤديه، ويدلي بصوته عالياً لاختيار رئيس الجمهورية، لأنه انتصار للدستور حين يقام في موعده، من دون أي تأخير، كما أنه انتصار للحقوق ولقدرة سورية على تجاوز جميع الصعوبات والتحديات والعقبات التي حاولت النيل من صمودنا، بالرغم من تعدد أشكال الحصار التي فرضت على الوطن.

وأضاف د. فؤاد عثمان- اختصاصي جراحة الفكين: أن يقام الاستحقاق في موعده انتصار للوطن، وعلينا المشاركة في الاستحقاق الوطني المهم، وآمل أن تحمل لنا الأيام المقبلة كل خير للوطن، لأن سورية تستحق ذلك، وهي جديرة بما قدم من تضحيات جسام للحفاظ على تراب الوطن الغالي، وسنكون أول المشاركين في الاستحقاق الدستوري، ونشجع الجميع على المشاركة في العرس الانتخابي، متمنين أن يعود الوطن كما كان معافى ومزدهراً، ويعيش حالة نهضوية تعيد الألق والمكانة الطبيعية له بين جميع الأمم.

وقال د. محمد عبادة شكور: الاستحقاق انتصار لسورية، ولتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وقد بدأنا نلمس ذلك على أكثر من صعيد في الجوانب الخدمية المتعلقة بالمواطنين.

بدوره د. مرهف عكاري رأى في إقامة الاستحقاق الدستوري في موعده أنه تأكيد على قدرة سورية وأبناء سورية على تحدي الصعاب ومواجهة التحديات جميعها، رافضين الخضوع لأي إملاءات خارجية، ومؤكدين على قرارها السيادي بإقامة الانتخابات في موعدها.

وقال د. يوسف رملة: سنكون مع موعد الاستحقاق مشاركين وفاعلين في ممارسة حقنا الطبيعي الذي كفله لنا الدستور، وندعو الجميع للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

تصوير – طارق الحسنية