وضع جهاز التحميض الآلي في المركز الطبي المحدث في الحسكة بالخدمة

الحسكة ــ خليل اقطيني

قال مدير الصحة في الحسكة الدكتور عيسى خلف لـ«تشرين»: إن المديرية تمكنت بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في المحافظة من إصلاح جهاز التحميض الآلي لجهاز التصوير الشعاعي في المركز الطبي المحدث (مركز اللؤلؤة) وسط مدينة الحسكة.

وأوضح الدكتور خلف أن الجهاز كان معطلاً منذ عامين، الأمر الذي أدى إلى توقف خدمة التصوير الشعاعي لمراجعي المركز الطبي المحدث من المرضى، حيث كان يطلب منهم القيام بإجراء التصوير الشعاعي لدى مراكز التصوير الخاصة في المدينة , الأمر الذي يكلفهم مبالغ طائلة، وأغلب الظن أن جهاز التحميض الآلي لجهاز التصوير الشعاعي كان معطلاً بفعل فاعل ولم يتعرض لعطل بالشكل الطبيعي، كما حصل مع جهاز التصوير الشعاعي نفسه في المركز، والذي قامت المديرية بتشغيله منذ عدة شهور بعد إصلاح الأعطال، بجهود وخبرات الكوادر الفنية في المديرية، وتم البدء باستثمار الجهاز مباشرة لخدمة المراجعين من المواطنين، حيث كانت عملية تحميض الصور تتم يدوياً بسبب تعطل جهاز التحميض الآلي قبل إعادة إصلاحه ووضعه بالخدمة.

وبَـيّـنَ الدكتور خلف أن أهمية إصلاح جهاز التحميض الآلي وقبله جهاز التصوير الشعاعي ووضعهما بخدمة مراجعي المركز الطبي المحدث من المرضى تبرز من خلال الارتفاع الكبير الذي طرأ على أجور وأسعار التصوير الشعاعي، والتي أصبحت فوق طاقة وإمكانات المواطنين، ولاسيما أن مراجعي المركز الطبي المحدث هم من الشريحة الفقيرة التي لجأت للمركز بعد إحداثه لخروج المشفى الوطني في حي العزيزية شرق مدينة الحسكة عن السيطرة، هذا المشفى الذي كان يقدم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية مجاناً لنحو مليون إنسان يقطنون في مدينة الحسكة ومحيطها وصولاً إلى المنطقة الجنوبية من المحافظة حتى حدود محافظة دير الزور والتي كانت ومازالت تفتقر لأي مشفى حكومي، بحيث أصبح المركز الطبي المحدث وسط الحسكة هو الملاذ الوحيد أمام هؤلاء السكان لتلقي العلاج مجاناً، وهذا ما يفسر الإقبال الكبير على المركز الطبي المحدث من المواطنين.

كما تمت إعادة تفعيل عمل العيادة السنية في المركز والتي كانت متوقفة بسبب عدم توفر مادة المخدر اللازمة للعلاج ووضعت العيادة بالخدمة من جديد، ووضعت المديرية عدداً من أسطوانات الأوكسجين مع كميات من المستلزمات الطبية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تسلمتها من منظمة الصحة العالمية بالاستخدام في المركز، من أجل وضعها بخدمة مراجعيه من سكان المدينة والأحياء والضواحي التابعة لها.

يذكر أن المركز الطبي المحدث (مشفى اللؤلؤة الطبي) وسط مدينة الحسكة افتتح عام 2017 بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سريراً. ويتألف المركز من عدة أقسام، بينها القلبية والنسائية والبولية، إضافة إلى قسم لأمراض الأطفال وآخر للعمليات الجراحية وصيدلية.