الإفراج عن أسرى من طرفي النزاع الليبي

" بوابة الوسط"

أعلن المجلس الرئاسي الليبي الإفراج عن 35 محتجزاً من قبل الجيش بقيادة المشير خليفة خفتر وما يعرف بقوات بركان الغضب، وهما الطرفان المتصارعان في حرب طرابلس العام الماضي.

ونقلت بوابة “الوسط” عن عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اللواء مصطفى يحيي، إفادته بإنجاز عملية جديدة لتبادل المحتجزين في منطقة الشويرف، بالإفراج عن 35 محتجزاً من الطرفين .

وقال يحيي: إن عملية إطلاق محتجزين بين الطرفين ليست الأولى، مشيراً إلى أن جميع المفرج عنهم بصحة جيدة، وقد وصل أغلبهم إلى مناطقهم.

وأوضح المسؤول أن عملية الإفراج التي حضرها عدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف، جاءت بفضل جهود خيرة تواصلت لأشهر طويلة من الطرفين.