الأونروا تدين قتل “إسرائيل” أربعة من طلابها في غزة

«وفا»

شجبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قتل أربعة أطفال من اللاجئين الفلسطينيين أمس، بالقرب من مخيم بيت حانون في غزة، وهما شقيقان واثنان من أبناء عمومتهم، وأعمارهم تقل عن 12 عاماً

وأضافت “الأونروا” في بيان اليوم: إننا بقلوبنا نقف إلى جانب عائلاتهم وأصدقائهم في المجتمعات التي تتأثر بوحشية هذا التصعيد الأخير في قطاع غزة المحاصر .

وأعربت وكالة الغوث مجدداً عن قلقها العميق من أثر التصعيد الاسرائيلي ، من خلال تعريض حيات المدنيين ومستقبلهم للخطر، مؤكدة أن الأطفال يحظون بحماية القانون الدولي، وينبغي أن يتمتعوا بهذه الحماية، ولا بد أن يخضع أولئك المسؤولون عن قتل الأطفال والمدنيين لمساءلة كاملة على أساس أدلة واضحة.