“الجهاد الإسلامي”:” إسرائيل” أضعف من أي وقت

"النشرة اللبنانية"

رأى ممثل حركة “الجهاد الإسلامي” في لبنان إحسان عطايا، أن المعركة اليوم في فلسطين هي حول القدس والاعتداء على شعبها وأحيائها، في محاولة لتهويدها وتغيير هويتها، لافتا الى أن الشعب الفلسطيني انتفض في وجه هذا المشروع كما أن المقاومة في غزة لن تسمح بالاستفراد بأي فلسطيني.

ورأى عطايا أن الأحداث في الأيام الماضية أثبتت أن الفلسطينيين جسد واحد وهو متلاحم مع المقاومة، معتبرًا أن الإرباك الإسرائيلي بدا واضحا من خلال تحويل المعركة نحو قصف المدنيين في غزة، ولكن هذا الأمر سيؤدي حتما إلى فرض معادلة جديدة ولن يثني المقاومة عن تحقيق أهدافها، كاشفا أن “الاتصالات من الجانب المصري مع المقاومة في غزّة لم تصل الى نتيجة لأنّ سقفنا مرتفع عن المراحل السابقة.