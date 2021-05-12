مجلس الأمن يناقش الوضع في الاراضي الفلسطينية

" وفا"

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة طارئة لمناقشة التطورات في فلسطين، وذلك بعد يومين من جلسة مماثلة لم تنته بإصدار أي بيان.

وأعلن رئيس المجلس ، السفير الصيني تشانغ جون، أن المجلس سيعقد جلسة طارئة اليوم بشأن الوضع في القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأضاف: آمل أن نتكاتف مع جميع الأعضاء للعمل على تهدئة التوترات ووقف الأعمال العدائية.

وأخفق مجلس الأمن، يوم الإثنين الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار بيان حول الأوضاع بمدينة القدس المحتلة، بسبب تحفظات من الوفد الأميركي إزاء صدور أي بيانات بزعم أن ذلك “لن يساعد في تحسين الوضع الحالي في القدس”.