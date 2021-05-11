موسكو: الدعوة الأمريكية لردع روسيا في القطب الشمالي غير مقبولة

"روسيا اليوم"

صرح النائب الأول لأمين مجلس الأمن الروسي يوري أفيريانوف، بأن عسكرة منطقة القطب الشمالي وردع روسيا فيها الذي يدعو إليه الساسة الأمريكيون أمر غير مقبول.

وقال أفيريانوف في حديثه لوكالة “نوفوستي” الروسية: إن أهم شيء في الحوار الروسي- الأمريكي حول منطقة القطب الشمالي هو تجنب تسييسه.

وأضاف: يوجد في الولايات المتحدة ساسة وخبراء يدعون إلى إثارة الهستيريا العسكرية في منطقة القطب الشمالي، ويؤكدون أنه من الضروري أن يشمل “ردع” روسيا الجناح الشمالي، ونعتبره أمراً غير مقبول.

وأشار إلى أنه لا يجوز عسكرة هذه المنطقة وإطلاق “الألعاب الجيوسياسية على أساس نهج كتلة من جانب واحد”.

وتابع: هذا هو الخط الذي يتمسك به بلدنا تقليدياً وسنتمسك به لاحقاً، نأمل بأن تمتنع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد عن تصعيد التوتر في خطوط العرض العليا.