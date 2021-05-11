طهران: التعاون الإقليمي سبيل التصدي للإرهاب الصهيوني

" فارس"

رأى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن أفضل سبيل اليوم للتصدي للعنف والإرهاب سواء بشكله الصهيوني أو الـ”داعشي” هو تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول المسؤولة بهدف إعادة السلام والاستقرار المستديم للشعوب الجارة وتيئيس الإرهابيين من الوصول إلى أهدافهم وتجفيف جذور التطرف من أفغانستان إلى اليمن وفلسطين.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم، قال ربيعي: توازن القوى مثلما صرح قائد الثورة الإمام علي الخامنئي في خطابه بمناسبة يوم القدس العالمي يمضي إلى الأمام لمصلحة الشعب الفلسطيني المظلوم والقدس الشريف كأولوية أولى للأمة الإسلامية.

من جانب آخر، أشار ربيعي إلى أن الدبلوماسية الإيرانية في فيينا تمضي إلى الأمام جيداً في مجال رفع الحظر وعلى المستوى الإقليمي والجوار لحل القضايا وتطوير العلاقات.