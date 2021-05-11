لجنة أممية تدعو الاحتلال لوقف اعتداءاته على الفلسطينيين

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف اعتداءاتها المتواصلة على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وأشارت اللجنة في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إلى تزايد اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة والتي أدت لإصابة مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية مطالبة سلطات الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي والإنساني واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى واحترام حرمته وحق المسلمين في العبادة دون تهديد.

وأعربت اللجنة عن قلقها من التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي أدى لاستشهاد 27 فلسطينياً بينهم 9 أطفال داعية سلطات الاحتلال إلى وقف اعتداءاتها.

وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص وأن يعمل على الفور لدعم قراراته بشأن قضية فلسطين والوفاء بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وبخصوص محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير عائلات فلسطينية قسرياً من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة أكد البيان أن هذه الأعمال التي تشكل انتهاكات صارخة لالتزامات «إسرائيل» كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي يمكن أن تؤدي إلى خطر الترحيل القسري ويجب أن تتوقف.