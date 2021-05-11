قاضي قضاة فلسطين يدعو علماء الأمة إلى نصرة القدس

(وفا)

دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، علماء الأمة الإسلامية أن يأخذوا زمام المبادرة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك قبل فوات الأوان وأن يقولوا كلمة حق وأن يشحذوا همم الأمة من أجل أن تقف نصرة للقدس الشريف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الافتراضي الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية لدعم مدينة القدس وإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بمشاركة وزراء أوقاف ومفتين وعلماء الدين الإسلامي من أكثر من 60 دولة عربية وإسلامية.

وأكد أن الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على مدينة القدس لا تستهدف القدس وفلسطين فقط وإنما تستهدف كل الإسلام والمسلمين وكل العالم الإسلامي.

وأضاف الهباش: إن الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان حتى يتم تنفيذ مخطط هدم المسجد الأقصى المبارك وتهويده، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتشرف في الدفاع عن القدس ومقاومة المحتل ولا يمكن أن يتخلى عن مسؤولية حمايتها.